Московські попи переховували на Тернопільщині відому терористку “Новоросії”?

12/09/2017 Розмір тексту:

Історію свого проживання на Тернопільщині розповіла російським ЗМІ Маргарита Зайдлер, котра зараз входить до “ополчення” т. зв. «Новоросії».

За словами “ополченки”, на Тернопільщину вона приїхала за запрошенням одного з монахів Почаївської Лаври, та проживала в місті Кременець в Богоявленському жіночому монастирі УПЦ МП аж шість років. Згодом, на початку 2014 року, Маргарита Зайдлер переїхала в Крим, де разом з головним терористом «Новоросії» Ігорем Гіркіним допомагала російським військовим в окупації Кримського півострова.

За сприяння все того ж Гіркіна, монашка УПЦ МП з Тернопільщини вступила в ряди терористичного ополчення «Новоросії», в складі якого воює проти української армії і сьогодні. Воює Маргарита Зайдлер проти України і в медіа-просторі, працюючи у т. зв. інформаційно-пропагандистській службі «ДНР».

Стає зовсім зрозуміло, які саме настрої панують серед духовенства Московського Патріархату і яку сторону вони підтримують у війні Росії проти України. Тож не дивно, що недавно учасник АТО вчинив самогубство після розмови з московськими попами в Почаївській Лаврі.