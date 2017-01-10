Морози на Тернопільщині відступають

10/01/2017 Розмір тексту:

Найближчими днями на Тернопільщині дещо потеплішає, – прогнозують метеорологи. З початком другої декади січня морози відступатимуть. Натомість метеорологи передбачають хуртовини та ожеледицю.

На Тернопільщині холоднечу замінять снігопади. Метеорологи передбачають утворення снігових покривів по всій території регіону. Температура повітря опускатиметься не нижче семи градусів морозу. За прогнозами Укргідрометеоцентру, сильні снігопади можливі аж до Водохреща.

«На Західній Україні передбачаються опади у вигляді снігу, місцями можливі сильні хуртовини. Температура повітря залишатиметься мінусовою. Вночі передбачається: 8 – 12 градусів морозу; вдень 6 – 9 градусів нижче нуля. Вітер східний 7 – 12 метрі за секунду, місцями пориви вітру. Під час снігопадів можливе погіршення видимості».

Метеорологи попереджають: через ожеледицю та хуртовини можливі ускладнення руху транспортних засобів.