Мордували розігрітою праскою та окропом: екс-голова Держрезерву розповів про деталі розбійного нападу

21/06/2017 Розмір тексту:

Колишній голова Держрезерву, підприємець Богдан Федорчук розповів деталі розбійного нападу на нього, який стався у ніч з 3 на 4 квітня у Борщові.

«Поки що мені нічого невідомо про нападників, але слідчі працюють, — розповів він у коментарі Новій Тернопільській газеті. — У мене це вже п’ятий випадок за два останні роки: спочатку пограбували сина, потім двічі «обчистили» мій магазин, після того мене катували, а через два місяці пограбували ще один мій магазин… Я більше схильний до думки, що це були різні злочинні групи. Мене мордували розігрітою праскою та окропом близько п’яти нападників, говорили російською, але, здається, це вони просто так «грали», аби заплутати слідство. Вони залишили сліди, їх зафіксували камери, поліція працює, але якби у нас діяли приватні детективи, то, гадаю, було б набагато більше шансів розшукати бандитів».

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