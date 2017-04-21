Моменти тижня

21/04/2017 Розмір тексту:

Світ

Візит Президента П.Порошенка до Великобританії не завершився підписанням будь-яких двосторонніх угод, однак запам’ятався кількома образними висловлюваннями очільника України в Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House. Зокрема, він намагався переконати слухачів, що якби не українська армія, то російські танки стояли б нині «значно далі в Європі». Важко сказати, наскільки такий аргумент вплинув саме на британців, схованих за «протитанковим ровом» у вигляді Ла-Маншу, які, до того ж, нещодавно проголосували за Brexit… Більш переконливим видається нагадування П.Порошенком відомого вислову Черчіля про миротворця, котрий годує крокодила з надією, що той з’їсть його останнім. Те, що поступки російському крокодилу є ризикованою справою, не викликає сумнівів, але… як би нас раніше не перемолов своїми зубами вирощений нами самими крокодил на ім’я Корупція…

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Міжнародний суд ООН зобов’язав Росію припинити дискримінацію кримських татар та українців у Криму. Водночас щодо Донбасу судді не визнали порушення Росією конвенції з протидії тероризму. Отже, кривавий обстріл рейсового автобуса під Волновахою, ракетний удар по житлових мікрорайонах Маріуполя і Краматорська, а також збиття лайнера МН-17 Malaysia Airlines (пригадуєте – «Во-он, птичка полетела!») формально не визнані такими, що сталися з вини РФ. Може видатися дивним, що українська сторона не змогла довести, що з привезеного з Росії БУКа запустили ракету не місцеві «трактористи», але… маємо те, що маємо. Втім, яке би рішення не ухвалив Міжнародний суд, зазначають експерти, воно матиме радше символічне, а не практичне значення. Адже для його імплементації потрібні резолюції Ради безпеки ООН, де, як відомо, Росія має право вето…

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Знову стрілянина зі смертельним наслідком у Парижі. Знову – терористична атака радикальних ісламістів. «А-а – а, знову Париж, – позіхне якийсь обиватель, – та пора би вже звикнути…». Справді, теракти у Франції й Парижі зокрема останніми роками трапляються із моторошною регулярністю. Від 2015 року від них загинуло 238 чоловік. Цього разу терорист-одинак обстріляв поліцейську машину на Єлисейських полях. Один загиблий і двоє важко поранених стражів порядку, чергова доза непевності, «впорскнута» у свідомість суспільства – такий сумний підсумок чергової вилазки екстремістів. Через цей випадок скасовано передвиборні заходи кандидатів у президенти країни. Головне питання – як запобігти подібним вилазкам, – і далі залишається без відповіді…

Україна

Зима «качає» свої права на сході країни і змушує «перепрошувати» закинуті у сховки теплий одяг і взуття. Пейзажі Дніпра, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Прикарпаття – як із передноворічних репортажів. Півтисячі населених пунктів знеструмлено, повалені дерева, додаткова купа аварій на автошляхах через «перевзуті» на літній манер колеса, тотальна мобілізація комунальних служб і управлінь ДСНС. Єдина радість від цього – школярам, які отримали несподівані канікули. А тепер ще й суне циклон з Балкан… Тернопільщина, принаймні до п’ятниці, перебувала у щасливій середині й уникла сніжних катаклізмів – їх метеорологи передбачають найближчими днями. Все ж, з огляду на зниження температури опалювальний сезон було відновлено.

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Чергове гучне затримання у середовищі політичного бомонду. Цього разу детективи НАБУ взяли «під білі ручки» екс-депутата від Народного фронту Миколу Мартиненка – одного із найбільш впливових лобістів у енергетичному бізнесі України. Як повідомляється, питання до пана Мартиненка є не лише у НАБУ, а й правоохоронних структур Швейцарії та Чехії. Йому ставлять у вину створення злочинної організації та привласнення державного майна шляхом зловживання службовим становищем на суму 17 млн «вічно зелених». Аналітики називають чергове показове шоу із затриманням ударом по НФ і особисто А. Яценюку і передбачають, що справа буде тягнутися нескінченно довго і, врешті-решт, завершиться так само, як і всі інші, порушені за останні три роки. Тобто – нічим. Наразі ж, не виключено, з огляду на любов до активного відпочинку, можна очікувати обрання М.Мартиненка президентом федерації спортивного туризму – за прикладом Р.Насірова, якого нещодавно обрали президентом федерації дзю-до.

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У Києві завершили будівництво сцени для міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017. «Неймовірне поєднання світлодіодних екранів, прожекторів, керованих приладів. І в центрі цієї конструкції буде падати та підніматися камера, яка дозволить отримати погляд зверху», – захоплено повідомив менеджер з телевиробництва. Це захоплення, щоправда, поділяють не всі. Мешканці прилеглого мікрорайону, зокрема, зазначають, що в окремому куточку Києва створюється справжня «потемкинская деревня», з пристойною інфраструктурою, асфальтом – спеціально для іноземних гостей. В той же час одразу за межами цієї «показухи» Київ набуває звичного вигляду…Також багато хто вважає, що проводити пісенні конкурси в умовах de facto війни – це варіант бенкету під час чуми…

Тернопілля

На тижні тернополяни виявили у своїх поштових скриньках великодній спецвипуск газети «Свобода» із Степаном Барною в ролі головного і об’єднуючого героя. Живописні паска і крашанки на чільному місці, оптимістичне інтерв’ю, окреслення стратегічних напрямків, переважно усміхнені фото в різних ситуаціях, схвальні відгуки про наш край і його очільника від VIP-персон: Президента, Прем’єра, міністрів, духовних осіб, Героїв України, дипломатів, академіків, науковців, бізнесменів… Лейтмотив – «Жити стало краще, але буде ще краще!». От тільки міністр юстиції Павло Петренко чомусь поліз в чужий город і зосередився головно на медичній сфері. Не пригадується, щоб у попередні роки щось подібне надходило поштою у великодню пору. Наближаються чергові вибори? Гра на випередження можливих кадрових змін? Газета «Свобода» визначилася з орієнтацією?

Ігор Дуда