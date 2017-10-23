На Тернопільщині молоковоз роз’їхав насмерть 10-річного хлопчика. ФОТО

23/10/2017 Розмір тексту:

Нещастя трапилося 21 жовтня близько 11:00 у селі СтриганціБережанського району. Під колесами автомобіля ГАЗ-3307 загинув десятилітній хлопчик.

На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, дитина на велосипеді виїхала на щебенево-ґрунтову дорогу з подвір’я власного будинку.

Водій стверджує, що нікого не бачив, але почув удар в бокову частину. Коли зупинився, то зрозумів, що сталося. Проте слова кермувальника перевіряють слідчі, оглядають автотранспорт та двоколісник, а додаткові експертизи встановлять, що і як трапилося насправді.

Одна з версій – дитина вдарилася у правий бік вантажівки і потрапила під праве заднє колесо молоковозу. Врятувати життя неповнолітнього не вдалося. Він загинув на місці пригоди.

Подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 286 частина 1 ККУ, повідомляють у Відділ комунікації поліції Тернопільської області.