Молоковоз, оминаючи маму з дитиною, протаранив три автомобілі і перекинувся. ФОТО

17/06/2017 Розмір тексту:

У Чорткові кілька годин тому на перехресті вулиць Шевченка та Незалежності сталася ДТП. В Молоковоза відмовили гальма.

Як наслідок, машина перевернулась. Серйозно побита Toyota Camry, дісталося Ford Transit і зачепило Lada Samara.

— Спілкувався з очевидцем. Вона переходила дорогу з дитиною. Дитина їла кукурудзяні палочки. Слава Господу Богу, що шофер молоковозу, можливо, вибрав автомобілі, а не людей. На фото видно, яка відстань відділяла перехожих від трагічних наслідків, — написав у мережі Oleksii Huska.

Джерело: Доба