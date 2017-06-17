Молоковоз, оминаючи маму з дитиною, протаранив три автомобілі і перекинувся. ФОТО
17/06/2017 1
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У Чорткові кілька годин тому на перехресті вулиць Шевченка та Незалежності сталася ДТП. В Молоковоза відмовили гальма.
Як наслідок, машина перевернулась. Серйозно побита Toyota Camry, дісталося Ford Transit і зачепило Lada Samara.
— Спілкувався з очевидцем. Вона переходила дорогу з дитиною. Дитина їла кукурудзяні палочки. Слава Господу Богу, що шофер молоковозу, можливо, вибрав автомобілі, а не людей. На фото видно, яка відстань відділяла перехожих від трагічних наслідків, — написав у мережі Oleksii Huska.
Джерело: Доба
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Коментарі (1)
Ярік17/06/2017
Шофер зробив як потрібно!
Страховка повинна компенсувати всі затрати а роботодавець виплатити премію – Шофер зробив все правильно, коли вибрав залізо а не людей на переході!