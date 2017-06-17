Молоковоз, оминаючи маму з дитиною, протаранив три автомобілі і перекинувся. ФОТО

17/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

У Чорткові кілька годин тому на перехресті вулиць Шевченка та Незалежності сталася ДТП. В Молоковоза відмовили гальма.

Як наслідок, машина перевернулась. Серйозно побита Toyota Camry, дісталося Ford Transit і зачепило Lada Samara.

— Спілкувався з очевидцем. Вона переходила дорогу з дитиною. Дитина їла кукурудзяні палочки. Слава Господу Богу, що шофер молоковозу, можливо, вибрав автомобілі, а не людей. На фото видно, яка відстань відділяла перехожих від трагічних наслідків, — написав у мережі Oleksii Huska.

Джерело: Доба

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що, на Вашу думку, є рушійною силою конфлікту в міській раді?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,279 / 10m