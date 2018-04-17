Молодиця вкрала з подвір’я все, що можна було здати на металобрухт

17/04/2018 Розмір тексту:

У скоєні крадіжки з подвір’я односельців борщівські правоохоронці підозрюють 33-річну жінку. Цей кримінальний факт у її біографії не перший, раніше вона вже була судима за майнові злочини.

Підозрювана скористалися тим, що на обійсті зараз ніхто не мешкає: старенькі власники померли, а родичі навідуються лише час від часу. З господарського приміщення винесла алюмінієву каністру, дріт, молоток, словом, все, що можна було здати на металобрухт і заробити копійчину. Завдані збитки власниця оцінила в три тисячі гривень, повідомляють у поліції.

Частину речей поліцейські розшукали на пункті прийому металобрухту та вилучили їх.

Злодійці інкримінують частину 3 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище.