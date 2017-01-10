Молодиця вкрала парфуми за 800 гривень

10/01/2017 0
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Чергове кримінальне правопорушення задокументували тернопільські працівники поліції проти 26-річної мешканки обласного центру. Зловмисниця облюбувала косметині маркети, звідки й виносила різне майно.

Тернополянка вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Зловмисниця вже викрадала з магазину парфуми та помаду. Ще не встигла заслухати вирок суду за минулий злочин, як знову взялася за старе. Нещодавно їй вдалося винести з магазину цілий косметичний набір – туш для вій помаду та палітру тіней. Поліцейські розшукали крадійку та вилучили крадене.

Однак на цьому кримінальні походеньки молодиці не скінчилися. Незважаючи на вже порушене кримінальне провадження, вона знову винесла з магазину парфуми вартістю вісімсот гривень, збільшивши факти крадіжок. Слідчі дії тривають, злодійка невдовзі постане перед судом, повідомляють у відділ комунікації НП Тернопільської області.

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