Молодиця не встояла перед спокусою. За неї взялася поліція

02/10/2018 Розмір тексту:

Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили працівники Борщівського відділення поліції щодо 25-річної жительки села Іване-Пусте.

Як вдалося встановити правоохоронцям, дівчина причетна до злочин в районному центрі. Зайшовши в ювелірну крамницю вона пішла на злочин. Як розповіла вже згодом, чинити протиправне в неї на меті не було, однак відчинена жіноча сумка її спокусила. Дочекавшись слушної нагоди, допоки працівниця показувала клієнтам ювелірні прикраси, вона непомітно винесла чужу річ з приміщення. Потерпіла виявила відсутність сумки вже згодом.

У скоєному вона зізналася. До слова, дівчина вперше попадає в поле зору правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України.