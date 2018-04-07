Молодики, яких спіймали з наркотиками, вигадали оригінальне пояснення

07/04/2018 0
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Вдосвіта 6 квітня на вулиці Довженка патрульні помітили двох підозрілих осіб, які змінили напрямок руху та пришвидшили хід, як тільки побачили службовий автомобіль. Інспектори вирішили їх зупинити та перевірити документи. Під час спілкування хлопці поводилися підозріло.

Тоді патрульні попросили їх витягнути все що вони мають при собі. Кожен з громадян витягнув з кишені речовини, схожі на наркотичні, повідомляють у поліції.

«Борг нам віддали наркотиками», – виправдовувалися хлопці перед патрульними.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Згодом їх доставили до відділу поліції. Справу передали слідчим.

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