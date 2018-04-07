Молодики, яких спіймали з наркотиками, вигадали оригінальне пояснення

07/04/2018 Розмір тексту:

Вдосвіта 6 квітня на вулиці Довженка патрульні помітили двох підозрілих осіб, які змінили напрямок руху та пришвидшили хід, як тільки побачили службовий автомобіль. Інспектори вирішили їх зупинити та перевірити документи. Під час спілкування хлопці поводилися підозріло.

Тоді патрульні попросили їх витягнути все що вони мають при собі. Кожен з громадян витягнув з кишені речовини, схожі на наркотичні, повідомляють у поліції.

