Молодики вкрали “Мерседес” і здали його на запчастини за 900 доларів

26/06/2017 Розмір тексту:

Оперативники Тернопільського відділу поліції за підозрою у незаконному заволодінні автотранспортом затримали 19-річного жителя обласного центру. Зловмисникові суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

21 червня до поліцейських звернувся 35-річний тернополянин і повідомив про те, що вночі невідомі особи викрали його автомобіль «Мерседес Бенц» польської реєстрації. Машина знаходилася в дворі багатоповерхівки.

Як повідомив керівник Тернопільського відділу поліції Сергій Гаврилюк, у ході слідчо-оперативних заходів вдалося з’ясувати – до викрадення транспортного засобу причетна група молодих осіб. Одного з підозрюваних поліцейські встановили – це 19-річний житель обласного центру. Хлопець раніше проблем із законом не мав.

Зі слів підозрюваного, крадену автівку вони вчепили мотузкою до іншого транспортного засобу і затягнули на один з автошротів. Вилучили 900 американських доларів.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 289 ККУ. Слідчо-оперативні заходи тривають. Поліцейські встановлюють спільників 19-річного тернополянина.