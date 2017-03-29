Молодик з Тернополя скоїв десять крадіжок. І це ще не кінець…

29/03/2017 Розмір тексту:

Щонайменше десять злочинів на совісті 32-річного тернополянина. Зловмисника підозрюють у вчиненні крадіжок з квартир, торгових закладів, а також є докази його причетності до пограбувань.

Як розповів заступник начальника Тернопільського відділу поліції Сергій Гатанюк, рік тому зловмисник вийшов з місць позбавлення волі, де відбував покарання за розбійний напад. Проте зовсім скоро повернувся до старого способу життя – існувати за чужий кошт. Поліцейські, підозрюючи його у вчиненні крадіжок, звернулися до суду про обрання міри запобіжного заходу. Клопотали про арешт, проте зловмисник скористався можливістю вийти на волю – вніс заставу. Від поліцейських став скриватися, а нагадував про себе лише новими кримінальними вчинками.

– На даний час ми задокументували десять злочинів, у скоєнні яких підозрюємо 32-річного жителя обласного центру , – каже Сергій Гатанюк. – Левова частка з них – крадіжки з крамниць. Зловмисник проникав до торгових закладів і виносив звідти товарно-матеріальні цінності на чималі суми. Приміром, з продуктової крамниці, куди заліз вночі, пошкодивши висувні ролети, викрав з каси три тисячі гривень , з магазину косметики та побутової хімії шляхом вільного доступу поцупив товару на майже дві тисячі гривень. Також маємо докази його причетності до крадіжки з приватного будинку, звідки виніс техніки на дванадцять тисяч гривень.

Та не лише злодійством промишляв зловмисник. Поліцейські підозрюють його у вчиненні пограбувань. Жертвою одного з таких злочинів став неповнолітній. У нього лиходій вирвав з рук мобільний телефон.

Нині підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Кримінальне провадження розпочато за статтями 185-ю та 186-ю Кримінального кодексу, повідомляють у відділі комунікації ГУНП в Тернопільській області.