Молодик з Майдану тероризував бабусь

06/07/2017 Розмір тексту:

Тримати у страху стареньких односельчан і за їх кошт розкошувати зловмисникові допомагали самі жертви. Адже лише одна з них відважилася зізнатися рідним, що з нею сталося. І то через декілька днів. Родичі звернулися до поліції.

– Село Майдан – невеличке, люди добре знають один одного, тому зловмисник, коли вчиняв розбійні напади, замотував голову футболкою чи іншим одягом, аби сусіди не впізнали його, – розповів начальник Гусятинського відділення поліції Олег Гудак. – У ході досудового розслідування зловмисник зізнався, що напад на 80-річну пенсіонерку був не єдиним. Його жертвами стали ще двоє стареньких жінок, що живуть самотньо. Проте потерпілі до поліції не зверталися.

До чергової частини Гусятинського відділення поліції прийшла 43-річна жінка і заявила – на її стареньку родичку наприкінці червня було вчинено розбійний напад. До помешкання 80-річної пенсіонерки о другій годині ночі увірвався невідомий чоловік із зав’язаним футболкою обличчям,і, погрожуючи, забрав чотири з половиною тисячі гривень. Бабуся декілька днів не зізнавалася рідним про випадок.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився односелець потерпілої – 22 річний молодик. Незважаючи на свій вік, юнак вже неодноразово мав проблеми із законом за крадіжки і за незаконне заволодіння транспортним засобом. Як зізнався, забрані у пенсіонерки гроші він прогуляв у барі разом зі своєю дівчиною та другом. Розважався і на гроші, забрані у ще двох потерпілих жителів села Майдан. Нині правоохоронці опитують жертв.

Зловмисникові оголошено підозру за частиною третьою статті 187 ККУ. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.