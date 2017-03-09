Молодик вкрав спортивний мотоцикл, бо не мав грошей

09/03/2017 Розмір тексту:

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, працівники управління кримінальної поліції вийшли на слід зловмисника, який викрав мотоцикл. Ним виявився 21-річний житель Івано–Франківської області.

Нагадаємо, 28 лютого, житель міста Збараж звернувся на лінію 102. Заявник повідомив, що невідомий чоловік викрав його мотоцикл марки “YAMAHA MT07”. Потерпілий розповів, що на одному з сайтів в мережі інтернетрозмістив оголошення про продаж транспортного засобу. До нього зателефонував невідомий і попросив показати товар. Продавець погодився і запросив чоловіка до себе додому.

Потенційний покупець приїхав за домовленою адресою, довго оглядав мотоцикл, перевіряв деталі і роботу двоколісника. В якийсь момент гість завів транспорт та втік в бік Підволочиська.

За словами слідчого Збаразького відділення поліція Павла Цвяха, підозрюваний виріс у багатодітній сім’ї, до кримінальної відповідальності раніше не притягувався. Хлопець розповів, що давно мріяв про спортивний мотоцикл, але коштів на таке дороге задоволення немав. Тому й наважився піти на злочин.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – домашній арешт. Зловмиснику інкримінують ч.1 ст. 289 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.