Молодик поцупив велосипед, аби доїхати додому

25/06/2018 0
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Із заявою про крадіжку велосипеда звернувся житель Заліщик. Чоловік повідомив, що залишив двоколісник неподалік кафе, а коли повернувся його вже не було.

Злодія на краденому велосипеді зупинили правоохоронці за десять кілометрів від Заліщик, він їхав у напрямку Чортківського району, де проживає. Зі слів крадія, він поцупив велосипед щоб доїхати додому.

35-річному чортківчанину поліцейські інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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