Молодик поцупив велосипед, аби доїхати додому
25/06/2018 0
Розмір тексту:
Із заявою про крадіжку велосипеда звернувся житель Заліщик. Чоловік повідомив, що залишив двоколісник неподалік кафе, а коли повернувся його вже не було.
Злодія на краденому велосипеді зупинили правоохоронці за десять кілометрів від Заліщик, він їхав у напрямку Чортківського району, де проживає. Зі слів крадія, він поцупив велосипед щоб доїхати додому.
35-річному чортківчанину поліцейські інкримінують частину 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Додати свій коментар
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...