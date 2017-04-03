Молодик перерізав чоловікові горло, а труп кинув у криницю. ФОТО

03/04/2017 Розмір тексту:

Досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за статтями 115 (ч.1) та 125 (ч.1) Кримінального кодексу щодо 22-річного жителя села Вишгородок Ланівецького району, завершено. Слідчі зібрали достатньо доказів, які доводять причетність підозрюваного до вчинення вбивства, хоча сам зловмисник про обставини скоєння злочину досі мовчить.

Нагадаємо, трагедія сталася 28 грудня 2016 року в селі Соколівка, що на Ланівеччині. До місцевих правоохоронців надійшло повідомлення, що в колодязі на одному з нежилих господарств знаходиться тіло місцевого жителя. Коли труп підняли на поверхню, з’ясувалося – у чоловіка перерізана шия.

Поліцейським оперативно вдалося затримати підозрюваного у вчиненні важкого злочину. Ним виявися молодик із сусіднього села. Напередодні трагедії він гостював у знайомого в Соколівці. Там й сталося непоправне.

Зі слів очевидців, конфлікт між чоловіками спалахнув миттєво. Агресії додала чимала доза алкоголю. Зловмисник спочатку накинувся на опонента з кулаками, а згодом вхопив зі столу ніж. Як засвідчила судово-медична експертиза, потерпілому було нанесено чотири поранення у шию. Останній удар був фатальним – вбивця перерізав жертві горло.

Заховати тіло у колодязі на сусідньому господарстві було ідеєю різника. Він навіть побив одного зі свідків вбивства, адже той відмовлявся тягнути труп.

Зловмисник перебуває під вартою в слідчому ізоляторі. Подальшу його долю визначить суд, повідомляють у відділі комунікації поліції в Тернопільській області.