Молоді люди з Тернопільщини потрапили у жахливу аварію у Франківську. ФОТО

05/01/2017 Розмір тексту:

4 січня, на вулиці Івасюка в Івано-Франківську трапилася смертельна ДТП.

Коли поліціянти приїхали на місце події, то побачили розтрощену автівку, біля якої лежало тіло загиблого.

Встановлено, що дівчина з 2000 року народження та хлопець 1996 року народження загинули на місці. Водій та пасажирка з 1998 років народження у важкому стані у лікарні.

“Внаслідок удару тіла були вперемішку. Водій був на задньому сидінні, а ноги затиснуло під панеллю, були на педалях. Ще не встановили де хто сидів. Одне тіло було на вулиці”, – додав Гурак.

Чи вони були п’яними, наразі не встановлено. Очевидці стверджують, що їхали молоді люди дуже швидко.

Також відомо, що троє постраждалих є уродженцями Тернопільської області з села Зелене Устя, а 16-річна загибла має прописку в Івано-Франківську. “Галці” розповіли, що померла дівчина та травмована є двоюрідними сестрами, пише Галка.