Молоді християни поприбирали парк Шевченка. ФОТО

11/05/2017 Розмір тексту:

Тиждень молоді триває в обласному центрі. З цієї нагоди відбувається ряд акцій. Одна із них «Чисте серце – чисте місто» – це одночасно і проект у рамках 500-річчя Реформації. Акція спрямована на популяризацію християнських цінностей, а також і екологічної культури.

Долучилося до акції «Чисте серце – чисте місто» чимало християнської молоді. Раніше учасники акції прибирали «Парк здоров’я, цього разу взялися за парк Шевченка.

«Ми – молодь з різних євангельських церков Тернополя. Ми разом хочемо зробити наше місто чистішим. Таким чином популяризуємо цю чистоту, а також і екологічну культуру. Але хочемо показати також, що чистота має починатися з нашого серця. Спочатку слід дбати, щоб серце було чистим, ну а тоді, звісно, щоб навколишнє середовище було також чистим. В наш час, коли актуалізувалися сміттєві проблеми, це все стає досить актуальним. І ще думаю, що людина, яка хоч раз бере участь у таких акціях, не буде смітити», – розповідає тернополянин, учасник акції Андрій Васенда.

Тернопільські парки чисті лише на початку і на перший погляд, – кажуть учасники акції. Якщо прогулятися дальше, можна помітити чимало сміття – папір, пляшки, поліетиленові пакети, розбите скло. Жителів Тернополя просять проявляти екологічну культуру.

Софія Романська