Могікани Тернополя, або «Шерше ля Фам» по-прокурорськи

23/11/2017 Розмір тексту:

У середньовічному Парижі герой роману Дюма, детектив Жакаль, з метою розкриття будь-якого злочину закликав шукати жінку.

Запозичити європейський досвід, зважаючи на сучасні тенденції у вітчизняному соціумі, напевно, вирішили і тернопільські прокурори. Однак, при цьому вони забули, що мали б керуватись вітчизняним законодавством, пише інтернет-видання Тернополяни.

Так, у вересні 2015 року адвокат Марина Олешко, яка представляє одне із агропідприємств Хмельниччини, власним автомобілем з колегою прибула у село в Збаразькому районі з метою надання юридичної допомоги селянам в укладанні договорів оренди належних їм земельних ділянок, які до цього перебували в користуванні місцевого “горе-підприємця” Володимира Довгаля. Перебування на Збаражчині пані Олешко обіцяло бути буденним, тим більше, зважаючи на запрошення Довгаля до діалогу та завіряння у співпраці. Однак, не так сталося, як гадалося. Так і не дочекавшись зустрічі з місцевим латифундистом, М.Олешко вирушила у напрямку домівки. При виїзді з населеного пункту її наздогнав син Довгаля, перегородивши при цьому дорогу автомобілем “Нива-Шевролє”, яким керував. Разом з ним був невідомий чоловік, як потім з’ясувалось – місцевий житель пан Швед. Надалі події розвивалися в жанрі лихих дев’яностих, не без спроби пошкодити автомобіль шляхом нанесення ударів по капоту та вікнах. Жінці вдалось об’їхати неадекватних ковбоїв та виїхати з польової дороги на трасу. Однак, через декілька кілометрів її наздогнала “Нива”, яка почала таранити її автомобіль, внаслідок чого Олешко не впоралась з керуванням, а її автомобіль перекинувся. Після цього авто адвоката намагалися “добити”. На ньому відбився номер “агресора”. Безмовними свідками інциденту були жителі села, на початку якого стався даний інцидент. Зрозумівши, що дії стали публічними, Довгаль розвернув автомобіль та поїхав в напрямку свого села.

Не пройшло і пів години, як до поліції поступила інформація, що на дорозі, на повороті до села, де Довгаль протаранив авто Олешко, виявлено Шведа з тілесними ушкодженнями, внаслідок яких він невдовзі помер. Не довго думаючи, поліція висунула версію про те, що Швед був збитий автомобілем Олешко, яка провезла його більше кілометра на капоті, а потім, умисно, шляхом спеціального маневру скинула останнього на дорожнє покриття, внаслідок чого він і отримав смертельні тілесні ушкодження. Очевидно, що інших версій в ході досудового розслідування не досліджувалось. Марина Олешко в ході досудового розслідування не допитувалась, слідчі експерименти за її участі не проводились. Апофеозом цієї “вакханалії” стало повідомлення прокурором Тернопільської області пані Олешко про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Лише після цього, після ознайомлення з матеріалами провадження, захистом Марини Олешко подано ряд обґрунтованих клопотань про проведення слідчих дій, у тому числі призначення експертиз, які задоволені. Як з’ясувалося, версія спричинення тілесних ушкоджень Шведу самим Довгалем, що є найбільш ймовірним, слідством не те що не перевірялась, а навіть не висувалась. Однак, за наявною інформацією, не виключено, що прокури не мають наміру встановити істину у кримінальному провадженні, оскільки обвинувальний акт готовий до скерування в суд. Жінку знайдено? Як на це відреагує пан Перч, прокурор області?

Чи все-таки здоровий глузд візьме верх над класикою жанру?

Джерело: Тернополяни