Мобілізація виявила на Тернопільщині нову проблему

25/03/2017 Розмір тексту:

З нагоди Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом на Театральному Майдані Тернополя всі охочі могли пройти безкоштовне рентген-обстеження. Цією можливістю сьогодні скористалися сотні тернополян і навіть гості міста.

Іван Григорук – далекобійник. Чоловік родом з Чорткова, проте зараз проживає у Тернополі. Сьогодні він скористався можливістю безкоштовної флюорографії.

«Дуже добре, що проходять такі акції. А то до лікарні йти часу немає, а так можна дуже швидко пройти цю необхідну процедуру».

Лікарі розповідають, що за останні п’ять років захворюваність на туберкульоз в області зменшилася, але минулоріч простежувалася негативна тенденція.

«Минулого року на Тернопільщині на диспансерний облік взяли 475 хворих туберкульозом. У 2016 році показник зріс на 16.7%. Якщо у 2015 році недужих було 409, то у 2016-му році – 475 чоловік. Найбільше хворих на туберкульоз зафіксовано у Бережанському, Підгаєцькому та Кременецькому районах. Найскладніша ситуація людьми, які підхопили мультирезистентний туберкульоз, оскільки ця форма практично не лікується», – каже заступник головного лікаря обласного протитуберкульозного диспансеру з лікувальної роботи Тетяна Романів.

Лікарі розповідають: під час мобілізації почали виявляти нову категорію хворих на туберкульоз серед чоловіків, які уникали медичних обстежень.