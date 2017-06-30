Міжнародні перегони на човнах: чим будуть цікаві цьогорічні змагання

30/06/2017 Розмір тексту:

Міжнародні перегони на водних човнах традиційно відбудуться у кінці серпня в Тернополі. На Тернопільському ставі пройде етапу Чемпіонату світу в класі F-500, етап Чемпіонату Європи в класі F-250, етап чемпіонату Європи в класі F-125. Місто вже отримало офіційне погодження про проведення цих змагань від Міжнародного водно-моторного союзу 26-27 серпня. Чим відрізнятимуться ці перегони від попередніх, і які цікавинки чекають на тернополян і гостей міста розповів Президент Національної федерації водно-моторного спорту Віктор Шемчук.

– Це змагання професійних гонщиків, які будуть в Тернополі доводити свою першість у європейських і світових чемпіонатах, – зазначив Віктор Шемчук. – Новим буде те, що за ініціативи міського голови буде проведено розіграш Кубка Європи в класі F-550. У ньому будуть приймати участь багато представників з України та інших країн. Наприклад, вже є перші заявки шести учасників з Австрії, Угорщини, Італії, Польщі, Білорусії. Плануємо, що загалом на змаганнях буде 14-15 країн-учасниць, можливо будемо мати учасників з екзотичних країн. Традиційно будуть сильні команди із Литви, Латвії, Естонії, а найсильнішими завжди були італійці і німці. Маємо надію, що цього разу і Україна достойно буде представлена на змаганнях. Зокрема, у класі F-250 виступатимуть спортсмени з Дніпропетровська, Одеси, Києва.

Минулого року змагання на нашому ставі у своїх класах виграли поляк, італієць, який виступав за Німеччину та литовець. Італієць Массімо Россі став найкращим у класі човнів F-250. Та на одному із наступних етапів у Німеччині він трагічно загинув. І цього року гонку на нашому озері у цьому класі проведуть в пам’ять про спортсмена. Також на набережній Тернопільського ставу буде встановлено пам’ятний знак Массімо Россі.

– Міжнародний водно-моторний союз схвалив наше подання про те, щоб гонка в класі F-250 носила назву «Меморіальна гонка Масімо Россі», – повідомив Віктор Шемчук. – Минулого року він став чемпіоном на Тернопільському ставі – виграв один з етапів чемпіонату. Однак на наступному етапі у Німеччині загинув. Це сталося внаслідок недотримання організаторами норм підготовки траси. І гонка в Тернополі на прохання наших колег-спортсменів і за ініціативи Тернопільської міської ради носитиме назву «Меморіальна гонка Массімо Россі». На алеї чемпіонів на набережній в честь цього великого пілота встановимо також пам’ятний знак. Він був сильним спортсменом, йому було 24 роки. У Тернополі його дуже любили вболівальники, були в захваті від його посмішки, кучерявої голови, він мав веселу вдачу.

Зазвичай, усі бажаючі можуть спостерігати за перебігом змагань з набережної, а от доступ до зони, де спортсмени готуються до гонок для глядачів закритий. Попри те багатьом хотілось би ближче побачити саму техніку. Не виключено, що така можливість з’явиться у тернополян під час цьогорічних змагань.

– Всі спортсмени дуже забобонні, – каже Віктор Шемчук. – До змагань ніхто не дасть заглянути в човен, торкнутися до нього. Але можливо українські човни ми поставимо для огляду, або ж після змагань просто відкриємо зону змагань, щоб тернополяни могли зайти і подивитися на човни. Коли ми брали участь у Чемпіонаті світу в Америці в місті Ківест, то там влаштували парад човнів: всі виїхали в центр міста і стали на площу. Можливо, ми теж таке зробимо: учасники змагань виїдуть на Театральну площу і постоять там годину, щоб усі бажаючі могли оглянути техніку.

Цього року змагання з воно-моторних видів спорту у Тернополі співпадають із святкуванням Дня міста. Оскільки 28 серпня випадає на понеділок, то усі святкові заходи перенесли на 26-27 серпня.

Ольга Трач

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