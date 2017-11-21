Мітинг, флеш-моб та фестиваль: у Тернополі відзначають День Гідності та Свободи

21/11/2017 Розмір тексту:

У листопаді 2017 року в Тернополі відбудеться ряд заходів з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи, присвяченого вшануванню громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

21 листопада о 12:00 на площі Героїв Євромайдану пройде мітинг пам’яті та покладання квітів до пам’ятника Небесній Сотні. Того ж дня у Тернопільській ЗОШ №9 ім. І. Блажкевич відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки бійцю АТО Юрію Наливайчуку.