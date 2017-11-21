Мітинг, флеш-моб та фестиваль: у Тернополі відзначають День Гідності та Свободи

21/11/2017 0
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У листопаді 2017 року в Тернополі відбудеться ряд заходів з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи, присвяченого вшануванню громадянського подвигу учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності.

Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

21 листопада о 12:00 на площі Героїв Євромайдану пройде мітинг пам’яті та покладання квітів до пам’ятника Небесній Сотні. Того ж дня у Тернопільській ЗОШ №9 ім. І. Блажкевич відбудеться урочисте відкриття меморіальної дошки бійцю АТО Юрію Наливайчуку.

 

Заходи з підготовки та відзначення в місті Тернополі Дня Гідності та Свободи
1 Мітинг пам’яті та покладання квітів до пам’ятника Небесній Сотні на площі Героїв Євромайдану 21.11.2017р., 12.00 год.
2 Флеш – моб «День Гідності і Свободи – крок у Європу» (загальноосвітні та позашкільнІ навчальнІ заклади) 21.11.2017р., 14:00 год.
3 Презентація відеороликів на тему «Україна гідна Свободи», «Герої Небесної Сотні – справжні громадяни своєї держави», випуск бюлетенів, стіннівок, фотовиставки, експозиції (загальноосвітні навчальні заклади) ІІІ декада листопада 2017 р.
4 Перший телевізійний патріотичний фестиваль «Земля Героїв України» (ПК «Березіль», спільно з активом Тернопільського Національного економічного університету) 22.11.2017р., 17.00 год.
5 Урочисте відкриття меморіальної дошки бійцю АТО Юрію Наливайчуку у Тернопільській ЗОШ №9 ім. І. Блажкевич 21.11.2017р.

 

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