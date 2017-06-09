Містичне ДТП на Тернопільщині: годинник зупинився у мить смерті його власника. ФОТО

09/06/2017 Розмір тексту:

00:13 – саме цієї години 9 червня під колесами автомобіля загинув житель села Касперівці Заліщицького району, 1970 року народження. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

Слідчі, які виїжджали на місце аварії кажуть, що чоловік впродовж останніх хвилин життя двічі чудом рятувався від загибелі.

Вперше – це коли він вижив під час перекидання його автомобіля марки FiatDucato. Водій буса не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і перекинувся, але не травмувався.

Кермувальник вирішив покликати на допомогу і намагався спинити будь-яке авто. Проте стояв на дорозі і ледь не потрапив під колеса “AUDI”. У салоні іномарки був житель Чернівеччини. Він спинився за метрів сто від чоловіка і розвертався, плануючи допомогти невідомому.

Траса не освітлювалася, розповідають правоохоронці.

Проте іншою смугою їхала автівка “ВАЗ-2107”. На зустрічному роз’їзді водій не помітив людини і збив її.

Врятувати чоловіка не вдалося. Його травми виявилися несумісними з життям.

Причини перекидання буса, стан загиблого водія, а також інші обставини аварії встановлять експерти. Кермувальник Жигулів на момент аварії був тверезий, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.