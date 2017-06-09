Містичне ДТП на Тернопільщині: годинник зупинився у мить смерті його власника. ФОТО
00:13 – саме цієї години 9 червня під колесами автомобіля загинув житель села Касперівці Заліщицького району, 1970 року народження. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на трасі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.
Слідчі, які виїжджали на місце аварії кажуть, що чоловік впродовж останніх хвилин життя двічі чудом рятувався від загибелі.
Вперше – це коли він вижив під час перекидання його автомобіля марки FiatDucato. Водій буса не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя і перекинувся, але не травмувався.
Кермувальник вирішив покликати на допомогу і намагався спинити будь-яке авто. Проте стояв на дорозі і ледь не потрапив під колеса “AUDI”. У салоні іномарки був житель Чернівеччини. Він спинився за метрів сто від чоловіка і розвертався, плануючи допомогти невідомому.
Траса не освітлювалася, розповідають правоохоронці.
Проте іншою смугою їхала автівка “ВАЗ-2107”. На зустрічному роз’їзді водій не помітив людини і збив її.
Врятувати чоловіка не вдалося. Його травми виявилися несумісними з життям.
Причини перекидання буса, стан загиблого водія, а також інші обставини аварії встановлять експерти. Кермувальник Жигулів на момент аварії був тверезий, повідомляють у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.
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