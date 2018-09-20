Місцева влада вирішила, як використати недобудовану бібліотеку на майдані Героїв Небесної сотні. ВІДЕО

20/09/2018 Розмір тексту:

Митці, об’єднані в Мистецький кластер Тернополя, матимуть нову мистецьку локацію, інформує TV-4.

За підтримки міського голови Тернополя Сергія Надала та голови Тернопільської облдержадміністрації Степана Барни забутий довгобуд обласної бібліотеки, що на площі Героїв Євромайдану, отримає нове життя.

Локація стане мистецьким кампусом для втілення різних творчих задумів. Наша знімальна група перша, хто побачив нову Арт-платформу Тернополя.