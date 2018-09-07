Місто на Тернопільщині переходить на “зелену” енергетику

Про це під час прес-конференції у Києві повідомила координатор в регіоні Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії від міжнародної кліматичної організації 350.org Світлана Романко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вдячні нашим мерам за те, що вони перші долучилися, зокрема міський голова Житомира вже підписав Меморандум про ціль перевести місто до 2050 року на 100% відновлюваної енергії в енергобалансі міста”, – сказала Романко.

Вона зазначила, що 7-8 вересня проходить глобальна кліматична мобілізація, до якої долучені понад 200 міст по всьому світу.

“Відбувається понад 700 подій в цілому світі, які присвячені проблемі клімату, із закликом скорочувати видобування брудного викопного палива, заміщати його чистою енергією, яка буде доступною для всіх, і будувати власну енергетичну незалежність. Акції тривають наразі в Києві і послідовні акції відбудуться у 17 українських містах. Загалом в регіоні їх відбудеться понад 27 і ми також очікуємо від інших мерів перехід на відновлювані джерела енергії”, – зазначила вона.

Зокрема, міський голова Житомира Сергій Сухомлин зауважив, що місто у червні 2018-го спільно з 350.org підписало Меморандум про глобальний перехід міста на 100% відновлюваної енергетики.

“Підписання угоди про перехід до 2050 року – це абсолютна реальність. Місто Житомир є підписантом угоди мерів і у нас є обов’язки до 2020 року скоротити викиди CO2 на 20%. Зараз у місті Житомирі працюють міжнародні організації, це Європейський банк реконструкції та розвитку, і ми реалізуємо проект будівництва ТЕЦ на біопаливі, який вже реалізував Кам’янець-Подільський. Також за рахунок гранту Швейцарського бюро співробітництва на днях відбудеться підписання угоди по будівництву ще однієї ТЕЦ на біопаливі. Також естонські інвестори будують велику ТЕЦ і ще одна ТЕЦ проходить конкурс. Чотири ТЕЦ дадуть місту Житомиру приблизно 100 МВт теплової енергії, завдяки якій ми зможемо замістити газ”, – сказав Сухомлин.

Як зазначив секретар Кам’янець-Подільської міської ради Дмитро Васильянов, місто також долучилося до підписання меморандуму, яким визначено досягти економії всіх енергоресурсів на 20%, а також скоротити використання викопного палива та обсягів викидів парникових газів у навколишнє середовище на 20%.

Міський голова м. Чортків Володимир Шматько підкреслив, що у 2016 році місто підписало угоду мерів і розробило свій план дій сталого енергетичного розвитку Чорткова.

“Ми поставили собі завдання – зробити місто Чортків енергоефективним. У 2016 році ми підписали угоду мерів, розробили свій план дій сталого енергетичного розвитку Чорткова, дали чіткі завдання, що громада і місцева влада має зробити до 2030 року, а головним завданням – це зменшити споживання енергоресурсів і зменшити викиди CO2 в навколишнє середовище до 30%”, – розповів він.