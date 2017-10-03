Міський голова Чорткова потрапив у ДТП. ФОТО
У Чорткові утворилися великі затори через ДТП, у якому фігурує мер міста.
Його службовий автомобіль зіткнувся із стареньким “WW Pasat”. Водій відбувся дрібними подряпинами, повідомляє “20 хвилин“.
Момент аварії зафіксували та опублікували фото в соцережах.
Мер Чортква Володимир Шматько написав про ДТП у “Фейсбуці”:
“Дорогі жителі міста Чорткова!
Сьогодні 03 жовтня 2017 року о 10-30 ранку, проводячи плановий об”Їзд будівельних робіт на території міста за кермом службового автомобіля потрапив у ДТП на вулиці Шевченка, (біля магазину “Супутник”.)
Водій автомобіля “Вольсфаген пасат”, житель одного із сіл нашого району, виїжаючи з другорядної дороги вулиці Богдана Хмельницького, порушив дорожній знак “Дати дорогу”, і вїхав у моє службове авто.
Результат ДТП:
працівник прес-служби міської ради Осіпова Оля в лікарні з підозрою на струс головного мозку і забій руки, проходить зараз обстеження;
розбиті два авто;
І КУПА НЕГАТИВУ У ФЕЙСБУКУ ВІД “ДОБРИХ” ЖИТЕЛІВ МІСТА І УКРАЇНИ!!
Шановні писаки і ті хто коментує, бажаю Вам ніколи не потрапляти у ДТП і НЕ читати чогось подібного про себе.
Автомобіль міської ради застрахований у страховій компанії PSZU, повне КАСКО.
Чекаю об’єктивного розслідування і позиції страхової компанії”, – написав пан Володимир.
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