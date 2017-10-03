Міський голова Чорткова потрапив у ДТП. ФОТО

03/10/2017 Розмір тексту:

У Чорткові утворилися великі затори через ДТП, у якому фігурує мер міста.

Його службовий автомобіль зіткнувся із стареньким “WW Pasat”. Водій відбувся дрібними подряпинами, повідомляє “20 хвилин“.

Момент аварії зафіксували та опублікували фото в соцережах.

Мер Чортква Володимир Шматько написав про ДТП у “Фейсбуці”:

“Дорогі жителі міста Чорткова!

Сьогодні 03 жовтня 2017 року о 10-30 ранку, проводячи плановий об”Їзд будівельних робіт на території міста за кермом службового автомобіля потрапив у ДТП на вулиці Шевченка, (біля магазину “Супутник”.)

Водій автомобіля “Вольсфаген пасат”, житель одного із сіл нашого району, виїжаючи з другорядної дороги вулиці Богдана Хмельницького, порушив дорожній знак “Дати дорогу”, і вїхав у моє службове авто.

Результат ДТП:

працівник прес-служби міської ради Осіпова Оля в лікарні з підозрою на струс головного мозку і забій руки, проходить зараз обстеження;

розбиті два авто;

І КУПА НЕГАТИВУ У ФЕЙСБУКУ ВІД “ДОБРИХ” ЖИТЕЛІВ МІСТА І УКРАЇНИ!!

Шановні писаки і ті хто коментує, бажаю Вам ніколи не потрапляти у ДТП і НЕ читати чогось подібного про себе.

Автомобіль міської ради застрахований у страховій компанії PSZU, повне КАСКО.

Чекаю об’єктивного розслідування і позиції страхової компанії”, – написав пан Володимир.