Міськраді надіслали пропозиції, як врятувати тернопільський став

05/01/2017 Розмір тексту:

Встановити прибережну захисну смугу, визначити виконавця послуг зі збирання та вивезення рідких відходів, не допускати скидів дощових вод у тернопільський став, а також проінформувати населення про його реальний стан.

Такі пропозиції направила Тернопільській міськраді Державна екологічна інспекція.

Як повідомляють у прес-службі ДЕІ, це зроблено з метою врегулювання ситуації, пов’язаної із забрудненням ставу і ріки Серет стічними водами із розміщених в прибережній захисній смузі вигребів та дощовими водами міста.

Міській раді запропоновано вжити ряд невідкладних заходів, а саме:

– встановлення прибережної захисної смуги у межах м. Тернополя з урахуванням містобудівної документації за окремими проектами землеустрою;

– проведення конкурсу з визначення виконавця послуг зі збирання та вивезення рідких відходів на території Тернопільської міської ради (та зобов’язати переможця конкурсу укласти договори з усіма громадянами, котрі використовують вигреби);

– вирішити питання з недопущення скидів дощових вод у тернопільський став та у р. Серет без очистки;

– визначення балансоутримувача дощових мереж міста;

– організація інформування населення про реальний стан водних об’єктів м. Тернополя, які можуть негативно вплинути на здоров’я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення стану питних вод.

Міськраді також запропоновано у 30-денний термін надати інспекції аргументовані пропозиції щодо вжитих та запланованих заходів, спрямованих на покращення, а в подальшому і вирішення наявних проблем.