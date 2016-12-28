Міськрада стала на бік перевізників: тарифи таки зростуть

28/12/2016 Розмір тексту:

Рішення про підвищення тарифів за проїзд у громадському транспорті затвердили сьогодні на виконавчому комітеті Тернопільської міської ради. Зростають ціни на квитки з десятого січня: у тролейбусах вартість проїзду становитиме 3 гривні, у маршрутках – 4 гривні.

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради таки задовольнили прохання перевізників щодо підвищення тарифів. Вони зростуть відразу після Різдвяних свят.

«Вимоги перевізників цілком обґрунтовані. Нові тарифи хоча б трохи наближені до рентабельності проїзду. Серед причин такого кроку – висока вартість пального, запчастин, для електротранспорту – це дорожчання електроенергії. Щоб забезпечити безперебійну роботу громадського транспорту, підвищення тарифів необхідне. Сподіваємося на розуміння з боку жителів Тернополя», – відзначив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради Ігор Мединський.

Ще одним аргументом для підвищення тарифів у громадському транспорті Тернополя стало ймовірне зростання мінімальної заробітної плати до 3200 гривень. Депутати міської ради вирішили, що тернополяни в змозі осилити нові ціни за квитки у громадському транспорті.