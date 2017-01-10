Міськрада дасть 10 тисяч гривень тому, хто “здасть” крадія гірлянд
10/01/2017 0
Розмір тексту:
В соціальній мережі Вконтакті міська рада смт Копичинці розмістила оголошення про те, що розшукує злочинця який викрав гірлянди з вуличного освітлення селища.
“Міська рада, виплатить 10 000 гривень людині, яка повідомить про зловмисника, який вкрав гірлянди з дерев напроти ЦКіД.
Анонімність гарантуємо!
Писати в повідомлення спільноти або безпосередньо адміністраторам групи”, – про це йдеться в спільноті Реальність Копичинець.
Джерело: Реально
Додати свій коментар
Погода
Опитування
- Loading ...
Журналіст
Помічник бухгалтера