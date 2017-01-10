Міськрада дасть 10 тисяч гривень тому, хто “здасть” крадія гірлянд

10/01/2017 0
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В соціальній мережі Вконтакті міська рада смт Копичинці розмістила оголошення про те, що розшукує злочинця який викрав гірлянди з вуличного освітлення селища.

“Міська рада, виплатить 10 000 гривень людині, яка повідомить про зловмисника, який вкрав гірлянди з дерев напроти ЦКіД.
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Писати в повідомлення спільноти або безпосередньо адміністраторам групи”, – про це йдеться в спільноті Реальність Копичинець.

Джерело: Реально

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