Міська ТВК провела перевірку підписів з відкликання трьох депутатів міськради з порушенням законодавства? ВІДЕО

03/07/2017 Розмір тексту:

Нещодавно Тернопільська міська територіальна виборча комісія влаштувала вибіркову перевірку підписів представників ініціативних груп щодо відкликання трьох депутатів міської ради, які отримали мандати завдяки ВО “Свобода”. Втім, як випливає з роз’яснень експертів, зроблено це було з порушеннями, зокрема, Закону України “Про місцеві вибори”.

Історія питання

Нагадаємо, ВО “Свобода” виключила з фракції трьох депутатів за зраду партійних принципів та підозри у корупційній діяльності. “Свободівці” вимагають, щоб “зрадники” склали мандат, тобто виконали своє зобов’язання, яке вони давали перед виборами. Натомість виключені з фракції депутати відмовляються це зробити.

Однак ініціативні групи тернополян кожному з трьох поки що депутатів вже зібрали потрібну кількість підписів про відкликання.

Як вимагає законодавство, всі підписи відправлені у міську Територіальну виборчу комісію. Для відкликання депутата необхідно зібрати підписів не менше, ніж виборча квота. Для Тернопільської міської ради це близько 1500 підписів.

Наступний крок – ТВК має перевірити підписи із залученням правоохоронців і визнати їх правомочними. Після цього буде запущена офіційна процедура відкликання.

“Цирк” у міській ТВК

Замість того, щоб організувати перевірку підписів та заяв відповідно до Закону України “Про місцеві вибори”, члени ТВК стали обдзвонювати тернополян вибірково. При цьому немає гарантії, що вони телефонували саме тим особам, які зазначені в списку. Це можна припустити, переглянувши наступне відео.

Як видно на відео, очолює цей процес не голова і не заступник голови, а представник ВО “Самопоміч” в міській ТВК Ірина Коваль. ЇЇ активність легко пояснити. Депутати від “Самопомочі” активно підтримували екс-свободівців, яких зі скандалом вигнали з партії, в тому числі під час публічних протистоянь під міською радою. Помітно, що так звана перевірка проводиться в присутності депутата Навроцького, стосовно якого вона і здійснювалася, разом з Турським і Сороколітом.

Слово юристам Асоціації міст України

Щоб не бути голослівними, наводимо офіційні роз’яснення Асоціації міст України щодо процедури роботи міських виборчих комісій під час перевірки підписів виборців за відкликання депутатів. Ці роз’яснення розміщені на офіційному сайті АМУ.

Запитання: Які саме правоохоронні органи мають здійснювати вибіркову перевірку підписів у підписних листах і в які терміни вони мають це робити?

Відповідь: Йдеться, фактично, про вибіркову почеркознавчу експертизу підписів. Такий вид експертизи здійснюється спеціалізованими закладами, які перебувають у підпорядкуванні Міністерства юстиції, або спеціалізованими експертними підрозділами (установами), підпорядкованими МВС. Оскільки в Законі йдеться про правоохоронні органи, то для організації такої перевірки підписів ТВК має звернутися до міського Управління Національної поліції.

У нашому випадку під час так званої вибіркової перевірки підписів не було жодного поліцейського чи іншого правоохоронця, підпорядкованого МВС, Управління Національної поліції у Тернопільскій області навіть не було повідомлене про зібрання виборчої комісії.

Підсумок

Таким чином, легітимність вибіркової перевірки підписів виборців, які проводили члени ТВК Тернополя чомусь під керування представника “Самопомочі”, викликає сумніви, адже засідання ТВК було проведено з порушенням законодавства.