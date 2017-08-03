Міська рада не дала дружині Башти “приватизувати” 40 сотих історичної землі

02/08/2017 Розмір тексту:

Проект рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відвідення Башті І.С. 0,40 га для ведення особистого селянського господарства на сесії 28 липня не набрав необхідної кількості голосів.

Мова йде тих 40 “сотиків” родинної землі, які колись належали родині дружини депутата у Кутківцях, однак радянська влада “реквізувала”. Минулого року міська рада зробила перший крок для відновлення “історичної справедливості” – дала дозвіл на розробку документації для приватизації цієї території, а на цій сесії мало бути прийняти остаточне рішення.

Однак потрібної кількості голосів проект рішення не набрав. Першого разу проголосувало 17 депутатів. З другої і третьої спроб максимум, що назбиралося – 19 голосів. “За” голосували “Свобода”, “Громадянська позиція”, “Народний контроль” та частина “Батьківщини”.

Цікаво, що рік тому, коли питання голосувалося вперше, не голосували “за” “Громадянська позиція” та “Народний контроль”, а підтримав проект рішення Блок Петра Порошенка. Цього разу лише Віктор Шумада після першого голосування проголосував “за”. Решта фракції БПП не підтримали проекту рішення. Також не голосували за це рішення депутати “Самопомочі” та Радикальної партії.

Нагадаємо, що напередодні сесії депутат-свободівець з обласної ради Олександр Башта відзначився під час “витіснення” з приміщення міської ради колишнього однопартійця Івана Сороколіта.