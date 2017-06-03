Міська опозиція ставить під сумнів правомочність відкриття сесії 2 червня

03/06/2017 Розмір тексту:

Про це опозиційні депутати активно пишуть у Facebook.

Справа в тому, що на початку сесії, згідно даних електронної системи, зареєструвалось та взяло участь у перших голосуваннях 21 депутат та міський голова, тобто 22 особи.

Опозиціонери стверджують, що не було передбаченої законодавством правомочності.

Зокрема, депутат міськради Назар Зелінка посилається на п.12 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, де вказано, що сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

“Загальний склад міської ради – 42 депутати, – пише Зелінка. – Тобто для правочинності сесії в її роботі має брати участь 22 депутати. Згідно ст. 59 голос міського голови додається до загального складу ради виключно при встановленні результатів голосування. Але для того, щоб сесія була повноважною, має бути 22 депутати”, – вважає Зелінка.

Цікаво, що після перерви, викликаної несподіваним приступом у “свободівця” Зіня, зареєструвалися ще дві картки тягнибоківців – Торожнюка та Паньків. Таким чином, наприклад, за зміни до бюджету було вже 23 голоси.