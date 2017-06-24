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Міносвіти таки “пішло” скандального директора тернопільського училища. ВІДЕО
24/06/2017 0
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Скандальновідомий директор ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі Андрій Каплун так і не зміг повернутися на посаду.
22 червня Міністерство освіти і науки на підставі рішення суду поновило його на посаді, а 23 червня іншим наказом знову звільнило з посади, повідомляє Галас. Єдина сатисфакція, яку отримав екс-директор, право на відшкодування понад 200 тисяч гривень за проміжок часу від звільнення до рішення суду про поновлення на посаді.
Нагадаємо, що завдяки відео, що з’явилося в соцмережах, громадськість дізналася про непедагогічні методи виховання, які застосовував колишній директор училища. Після скандалу Каплуна звільнили, але він добився поновлення через суд.
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