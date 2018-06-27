Міністр вимагає негайно звільнити тернопільських “Остапів Бендерів” із Служби автомобільних доріг
Міністр інфраструктури Володимир Омелян закликає відправити у відставку керівництво Тернопільської Служби автомобільних доріг (САД) за спроби обійти конкурсні процедури ProZorro шляхом дроблення закупівель.
“Таке враження, що обходити законодавство Остап Бендер навчався у Тернопільській САД. Альтернативи негайному звільненню я не бачу”, – написав В.Омелян на своїй сторінці в Facebook, звертаючись до керівника “Укравтодору” Славомира Новака.
Приводом для такої заяви міністра став звіт про тендерні закупівлі Тернопільській САД, опублікований раніше неурядовою організацією CoST Ukraine, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з ним, в період з 14 по 25 червня Тернопільська САД у виборі підрядників для поточного і середнього ремонту дорога поділила їх на ділянки по 400 м, що дозволило їй укладати прямі договори, уникаючи відкритих торгів.
За вказаний період САД, зокрема, уклала 39 договорів з ТОВ “Авакс Проф” на 5,94 млн грн, 96 – з ТОВ “БМбуд на 13,57 млн грн і 25 договорів з ДП “Тернопільський облавтодор” на 2,86 млн грн.
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