Міністр вручив рятувальникам пожежні автомобілі вартістю 11 мільйонів гривень. ФОТО

07/04/2017 Розмір тексту:

7 квітня, у Тернополі, за участю Віце-прем’єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, Голови ДСНС Микола Чечоткіна та Голови Тернопільської ОДА Стапана Барни відбулася церемонія передачі пожежної техніки рятувальникам регіону та територіальним громадам .

Вогнеборці отримали три нові пожежні автомобілі на базі шасі МАЗ, загальною вартістю понад 11 млн. грн., що закуплені за кошти державного бюджету у 2016 році. Техніка передана до 3-ї пожежної частини Тернопільського району, 5-ї пожежної частини Кременецького району та 8-ї пожежної частини Борщівського району.

Під час вітального слова Геннадій Зубко подякував підрозділам ДСНС за постійну готовність та оперативні дії під час реагування на надзвичайні ситуації та запевнив, що Уряд країни і надалі підтримуватиме рятувальників в напрямку підняття рівня заробітних плат та покращення технічного оснащення.

“Сьогодні ми маємо тісну співпрацю між органами місцевого самоврядування, обласними адміністраціями та підрозділами ДСНС. Адже така взаємодія має на меті підвищити безпеку наших громадян у новостворених територіальних громадах. І мені приємно, що ДСНС постійно підтримує органи місцевого самоврядування як у вирішенні питань з оснащенням місцевих пожежних команд, так і в наданні консультативної допомоги”, – зазначив Віце-прем’єр-міністр України.

Крім того, від Управління ДСНС у Тернопільській області до 5 територіальних громад та 2 сільських рад передано пожежні автомобілі на базі ЗІЛ, що раніше перебували на озброєнні рятувальників. Голова ДСНС Микола Чечоткін вручив сертифікати від автомобілів представникам Байковецької, Іванівської, Коцюбинецької, Озерянської, Більче-Золотецької об’єднаних територіальних громад та Завалівської сільської ради Підгаєцького району і Дзвиняцької сільської ради Заліщицького району.

“Впровадження основних напрямків реформи ДСНС неможливе без тісної співпраці з територіальними громадами. Адже наші два важливі завдання — підвищити спроможність підрозділів ДСНС до реагування на надзвичайні ситуації та сформувати розгалужену мережу місцевих пожежних команд в регіонах. Саме тому сьогодні ми передаємо 7 пожежних авто, що відтепер працюватимуть для захисту мешканців громад та гарантуватимуть безпечні умови проживання громадянам”, – сказав Микола Чечоткін.