Міністр охорони здоров’я взяла участь у відкритті центру політравми у Тернополі

26/12/2017 Розмір тексту:

Центр політравми з найсучаснішим обладнанням відкрили у Тернополі. Аналогічного відділення немає в жодному лікувальному закладі України, – відзначила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Працюватиме центр політравми на базі Тернопільської університетської лікарні.

Пані Уляна Супрун запропонувала працівникам новоствореного центру політравми пройти стажування у Київській міській лікарні.

«Стажування триватиме від двох до чотирьох тижнів. Це відбуватиметься у Київській міській лікарні №17. Адже саме до цього лікувального закладу найчастіше потрапляють пацієнти з політравмами. Тож я заохочую тернопільських лікарів пройти це стажування. Всі, хто зголоситься його проходити, будуть забезпечені житлом і харчуванням. Мене особисто дуже радує той факт, що в Тернополі так інтенсивно розвивається медична галузь. Тільки нещодавно відкрили диспетчерський центр, операційні з новітнім обладнанням, а вже працюватиме сучасний центр політравми. Це направду рятуватиме людські життя», – зауважила в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, щодня в країні внаслідок травм гине близько шістнадцяти осіб, а щороку – понад 300 тисяч працездатних людей, а вісім мільйонів осіб стають інвалідами.

Софія Романська