Міністр охорони здоров’я взяла участь у молитовному сніданку в Тернополі

28/12/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині представники влади планують запровадити традицію молитовних сніданків.

Молитовний сніданок вперше провели в обласному центрі. Учасником цього дійства стала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун. Духовенство, представники влади, громадські активісти, учасники АТО разом молилися про вирішення актуальних для регіону і країни питань.

У багатьох розвинених країнах молитовні сніданки стали традицією. Їх проводити взялися і в України. Зокрема, такі молитовні заходи регулярно відбуваються у Верховній Раді України. У Тернополі молитовний сніданок об’єднав півсотні представників влади, бізнесу, церков, громадських організацій, учасників АТО.

Практика молитовних сніданків діє у понад ста країнах світу. Останніми роками представники влади центрального рівня активно запроваджують цю традицію в Україні.

«Ті, кому здається традиція дивною, не розуміють наскільки сильною може бути молитва. Наша краяна по особливому потребує молитов. Нам необхідна допомога Бога. Тому ми разом звертаємося до нього. І це не лише молитва, а також і спілкування один з одним, об’єднання незалежно від політичних чи релігійних вподобань», – відзначив пастор Євангельської церкви Олег Цикра.

Представники влади, громадськості, духовенства разом молилися за вирішення військового конфлікту. Так заходи у Тернополі планують проводити і надалі.

Софія Романська