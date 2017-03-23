Мільйон за бездоріжжя: посадовців з Тернопільщини підозрюють у розтраті коштів

23/03/2017 Розмір тексту:

Привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем інкримінують правоохоронці посадовим особам Кременеччини. Працівники управління захисту економіки разом зі слідчими встановили, що сільський голова Старотаразької сільської ради підписав акти виконаних робіт і перерахував кошти підряднику за незавершені роботи.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника управління захисту економіки Володимира Труся, у червні 2015 року Почаївська міська рада виділила кошти на ремонт дороги у селі Старий Тараж. Роботи проводилися підрядниками з Київщини. Відповідно до документів вони зобов’язувалися до жовтня 2016 року привести відповідну ділянку дороги до належного вигляду. Проте цього не сталося і обурена громада звернулася за допомогою до правоохоронців.

У ході перевірки оперативники УЗЕ встановили, що сільський голова акти виконаних робіт підписав, підряднику перерахували понад 1 мільйон 150 тисяч гривень, а дороги виявилися у жахливому стані.

Володимир Трусь стверджує, що саме ревізія розставить усі крапки у цій справі, оскільки зовнішній вигляд дороги не відповідає відремонтованій. Оперативники з’ясують скільки з цих коштів насправді використали за призначенням, а скільки осіло в кишенях представників влади, а також чому сільський голова підписався під актами виконаних робіт.