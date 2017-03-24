Метеорологи розповіли, коли весна порадує тернополян сонечком

24/03/2017 Розмір тексту:

Хмарну погоду передбачають метеорологи на Тернопільщині найближчими днями. Майже в усіх населених пунктах краю дощитиме. Також метеорологи попереджають про погіршення видимості через туман, який спостерігатиметься вночі та вранці.

Хмарність і дощі – таку погоду передбачають на вихідних у західному регіоні. Але температурні показники залишатимуться відносно високими: температура повітря вдень підвищуватиметься до п’ятнадцяти градусів тепла. За прогнозами Укргідрометеоцентру, погода в області і далі проявлятиме мінливий характер.

«Упродовж вихідних в області буде хмарно з проясненнями в обідню пору. Температура повітря: вночі 5 – 8 градусів тепла, вдень 10 – 15 градусів вище нуля. Вітер південно-західний 5 – 10 метрів за секунду. Можливі дощі, переважно слабкі опади. Також вночі і вранці спостерігатиметься туман, який погіршуватиме видимість на автошляхах до 200 – 500 метрів».

З наступного тижня метеорологи обіцяють також хмарну і дощову погоду. За прогнозами Укргідрометеоцентру, більш ясно і тепло буде в останні дні березня.