Метеорологи розповіли, коли тернополянам чекати потепління

06/10/2017 Розмір тексту:

Жителям краю радять готувати теплий одяг і парасолі. Цими вихідними на Тернопільщині передбачають холоднечу і дощі.

Низькі температурні показники, сильний вітер, опади у вигляді дощів, хмарність і погіршення видимості, – такі температурні показники передбачають на Тернопільщині цими днями. Нестабільні погодні умови з тенденцією до зниження температури повітря спостерігатимуться до середини жовтня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями чекати тепла марно.

«У Західному регіоні передбачається хмарна і прохолодна погода. Сильний вітер змінних напрямків 15 – 20 метрів за секунду. Місцями шквали, грози та затяжні дощі. Температура повітря: вночі 8 – 10 градусів тепла, вдень 12 – 14 градусів вище нуля. Місцями можливі ще нижчі температурні показники».

За попередніми прогнозами метеорологів, більш теплі і сонячні дні передбачають у другій декаді жовтня.

Софія Романська