Метеорологи розповіли, коли на Тернопільщину повернеться тепло

13/03/2018 Розмір тексту:

Мінливі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині цими днями. Упродовж доби в регіоні дощитиме, а далі можливі незначні опади у вигляді мокрого снігу та нічні заморозки.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, прохолодна погода з дощами в західному регіоні передбачається на дві-три доби. За попередніми прогнозами метеорологів, весняне тепло повернеться аж наприкінці березня.

«Мінлива хмарність з проясненнями. По всій території західного регіону передбачаються опади у вигляді дощів, часом дощі з мокрим снігом. Температура повітря: вночі від одного градуса морозу до трьох градусів тепла; вночі п’ять – сім градусів тепла. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду, часом пориви вітру. Також місцями передбачаються тумани, а відтак – погіршуватиметься видимість».

За словами метеорологів, майже до кінця березня передбачається мінлива погода з ймовірністю дощів. Місцями по області можливі сильні вітри та підвищення рівня вологості.

Софія Романська