Метеорологи розповіли, коли на Тернопільщину повернеться тепло

29/06/2018 Розмір тексту:

Останні дні червня на Тернопільщині будуть прохолодними та дощовими, – попереджають метеорологи. Дощитиме і на початку липня. Щодо температурних показників, то вони коливатимуться від дев’ятнадцяти до двадцяти двох градусів тепла вдень.

Мінлива хмарність з проясненнями, пориви вітру та висока ймовірність опадів, – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. Погоду в регіоні зумовлюють вологі атмосферні фронти, відтак найближчими днями чекати тепла та сонця марно.

«Похмура погода спостерігатиметься по всій території західного регіону. Також передбачаються дощі, місцями грози, град; пориви північно-східного вітру. Температура повітря вдень: 17 – 22 градуси вище нуля, вночі 9 – 11 градусів тепла», – попереджає обласний гідрометеоцентр.

Більш теплої та сонячної погоди радять чекати не раніше початку липня. За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, наступного місяця в області передбачаються вищі температурні показники.

Софія Романська