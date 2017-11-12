Метеорологи розповіли, коли на Тернопільщині припиняться дощі
Затяжні дощі та мінлива хмарність, – таким буде початок тижня на Тернопільщині. Температурні показники коливатимуться від чотирьох до восьми градусів тепла.
Погодні умови на заході у другій декаді листопада зумовлюватимуть вологі атмосферні фронти. Відтак на Тернопільщині передбачають дощову погоду, а також спостергігатимуться тенденції щодо зниження температури повітря. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями на Тернопільщині дощитиме, а далі дощі припиняться і спостерігатимуться мінусові температурні показники.
«Передбачається мінлива хмарність, часом з проясненнями. Вітер змінних напрямків 5 – 10 метрів за секунду, часом пориви вітру. Температура повітря: вночі 3 – 6 градусів тепла; вдень 4 – 8 градус вище нуля. Також місцями в регіоні можливі дощі, а подекуди невеликі затяжні опади».
За попередніми прогнозами метеорологів, початок наступного тижня на Тернопільщині буде дощовим, а від середини тижня опади припиняться і спостерігатиметься морозяна погода.
Софія Романська
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