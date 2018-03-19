Метеорологи розповіли, коли на Тернопільщині почне теплішати
Складні погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині, як мінімум, до середини цього тижня. Далі в регіоні спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.
Упродовж доби погодним умовам області буде характерний вплив південно-західних циклонів, а також спостерігатиметься надходження арктичної повітряної маси з північного сходу. Відтак по всій території західного регіону очікують зниження температури повітря, а також можливі опади у вигляді снігу.
«На Тернопільщині упродовж доби спостерігатимуться нестабільні погодні умови. Загалом в області передбачається мінлива хмарність з проясненнями. В основному зберігатимуться мінусові температурні показники. Вночі температура повітря може знижуватися до десяти градусів морозу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця», – розповідає завідувач сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Озимків.
Погодні умови сприятимуть небезпечним ситуаціях на дорогах, – попереджають метеорологи. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.
Софія Романська
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