Метеорологи розповіли, коли на Тернопільщині почне теплішати

19/03/2018 Розмір тексту:

Складні погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині, як мінімум, до середини цього тижня. Далі в регіоні спостерігатиметься тенденція до підвищення температури повітря.

Упродовж доби погодним умовам області буде характерний вплив південно-західних циклонів, а також спостерігатиметься надходження арктичної повітряної маси з північного сходу. Відтак по всій території західного регіону очікують зниження температури повітря, а також можливі опади у вигляді снігу.

«На Тернопільщині упродовж доби спостерігатимуться нестабільні погодні умови. Загалом в області передбачається мінлива хмарність з проясненнями. В основному зберігатимуться мінусові температурні показники. Вночі температура повітря може знижуватися до десяти градусів морозу. На дорогах утворюватиметься ожеледиця», – розповідає завідувач сектору метеорологічних прогнозів Тернопільського гідрометеоцентру Оксана Озимків.

Погодні умови сприятимуть небезпечним ситуаціях на дорогах, – попереджають метеорологи. Відтак водіїв і пішоходів просять бути обережними.

Софія Романська