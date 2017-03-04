Метеорологи попереджають про похолодання

04/03/2017 Розмір тексту:

Найближчими днями на Тернопільщині частково похолоднішає. Метеорологи передбачають коливання температурних показників від незначного мінуса до незначного плюса. Вночі можливо кілька градусів морозу. Проте невдовзі весняне тепло знову повернеться.

Сильні морози Тернопільщині вже не загрожують, – запевняють метеорологи. Але надто високих температурних показників теж не передбачають. Найближчими днями максимальна межа – 8 – 10 градусів тепла, вночі передбачають мінусову температуру повітря. За прогнозами Укргідрометеоцентру, перша половина березня характеризуватиметься коливанням температурних показників.

«Передбачається незначна хмарність з проясненнями в обідню пору. Температура повітря: вночі від нуля до трьох градусів морозу, вдень п’ять – дев’ять градусів морозу. Вітер південний 7 – 12 метрів за секунду, можливі пориви вітру. У більшій частині регіону обійдеться без опадів».

За словами метеорологів, незначна тенденція до підвищення температури повітря зберігатиметься упродовж наступного тижня.