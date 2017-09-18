Мешканцю Луганщини, який постачав терористам “ЛНР” важку техніку, “світить” 15 років за гратами
Співробітники Служби безпеки України завершили спеціальне досудове розслідування стосовно луганчанина, який сприяв підвищенню боєздатності терористичної організації «ЛНР».
Під час реалізації контррозвідувальних заходів у районі проведення антитерористичної операції оперативники Тернопільського управління СБУ викрили місцевого мешканця Левана Цихиселі, який сприяв підвищенню боєздатності збройних формувань бойовиків. Правоохоронці встановили, що мешканець Луганщини у 2016 році надавав сприяння терористичній організації «ЛНР» в організації збройного спротиву силам антитерористичної операції. Він, зокрема, передавав у розпорядження бойовиків важку техніку для спорудження фортифікаційних укріплень.
Обвинувальний акт щодо зловмисника за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України скеровано до суду. За сприяння діяльності терористичної організації йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений переховується від слідства, у зв’язку з чим його оголошено у державний розшук.
Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, котрі володіють інформацією про перебування Левана Цихиселі на території контрольованій урядом України, повідомити про місце його знаходження на телефон довіри УСБУ в Тернопільській області (0352) 52-90-00 або надіслати відповідну інформацію на електронну скриньку Управління usbu_ter@ssu.gov.ua.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області
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