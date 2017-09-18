Мешканцю Луганщини, який постачав терористам “ЛНР” важку техніку, “світить” 15 років за гратами

18/09/2017 Розмір тексту:

Співробітники Служби безпеки України завершили спеціальне досудове розслідування стосовно луганчанина, який сприяв підвищенню боєздатності терористичної організації «ЛНР».

Під час реалізації контррозвідувальних заходів у районі проведення антитерористичної операції оперативники Тернопільського управління СБУ викрили місцевого мешканця Левана Цихиселі, який сприяв підвищенню боєздатності збройних формувань бойовиків. Правоохоронці встановили, що мешканець Луганщини у 2016 році надавав сприяння терористичній організації «ЛНР» в організації збройного спротиву силам антитерористичної операції. Він, зокрема, передавав у розпорядження бойовиків важку техніку для спорудження фортифікаційних укріплень.

Обвинувальний акт щодо зловмисника за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України скеровано до суду. За сприяння діяльності терористичної організації йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений переховується від слідства, у зв’язку з чим його оголошено у державний розшук.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, котрі володіють інформацією про перебування Левана Цихиселі на території контрольованій урядом України, повідомити про місце його знаходження на телефон довіри УСБУ в Тернопільській області (0352) 52-90-00 або надіслати відповідну інформацію на електронну скриньку Управління usbu_ter@ssu.gov.ua.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області