Мешканцям Тернопільщини загрожує дуже страшне захворювання

09/06/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині реєструють нові випадки ботулізму. Призводить до захворювання вживання м’ясних продуктів, які виготовлені в домашніх умовах. А цими днями від ботулізму в Сумській області помер чоловік.

Ботулізм – гостра токсикоінфекція, викликана паличкою, яка утворюється під час неправильного приготування або зберігання м’ясних продуктів. Випадки захворювання реєструвалися у Козівському, Збаразькому, Тернопільському районах.

«Насправді збудники ботулізму поширені у природі. Спори можуть виявлятися в кишечнику диких тварин, птахів. Коли вони потрапляють у зовнішнє середовище, то довго зберігаються і накопичуються. Продукти, які забруднені ними, становлять небезпеку. Але захворювання може виникнути тільки при вживанні продуктів, які погано оброблені або недостатньо очищені. Найчастіше реєструються захворювання, пов’язані з вживанням риби, ковбасних виробів, консервів. Таким чином основний шлях зараження – харчовий», – відзначає лікар-епідеміолог Марія Гук.

Лікарів також насторожує нестача вакцини від ботулізму. Щодо профілактики цього захворювання, то важливим питання є дотримання чистоти.

Софія Романська