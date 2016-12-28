Мешканцям Тернопільщини стане ще складніше потрапили у Польщу

28/12/2016 0
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Пішохідний пункт пропуску Долгобичів-Угринів, який останні півтора року функціонував у тестовому режимі, 1 січня буде закрито.

Про це повідомляє портал www.porteuropa.eu з посиланням на прес-службу Люблінського воєводи.

Це рішення досить абсурдне, адже як повідомляє воєвода, експеримент з тимчасовим запровадженням пішохідного руху виявися успішним. Тому воєвода прийняв рішення, щоб створити тут постійну інфраструктуру для пропуску пішоходів. Це добре, однак з огляду на малі кошти, які польська держава виділяє на інвестиції на кордоні, постійний пішохідний пункт пропуску тут відриють найшвидше через 3 роки, а можливо, що лише в 2023 році.

Друга річ – це зволікання МЗС України зі зміною дипломатичної ноти щодо пункту пропуску Малговіце – Нижанковичі. Польська сторона хотіла б побудувати його в форматі дорожньо-пішохідним, однак чинна нота передбачає там лише пропуск транспортних засобів. Вже в 2013 році Київ і Варшава домовилися, що змінять цю ноту – треба всього дописати два слова: “і пішоходів”. Київ і Варшава досі не спромоглися внести так просту зміну, хоча мали на це 3 роки.

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