Мешканцям Тернопільщини слід чекати чергового підвищення цін?

08/06/2017 Розмір тексту:

З першого липня в Україні припиняють державне регулювання цін на продукти. Відповідне рішення затвердив Кабінет Міністрів України. Чиновники вважають, що ціни зумовлюватиме конкуренція, а відтак це приятиме підвищенню якості.

Нагадаємо, українські ринки вже працювали в умовах відсутності державного регулювання цін. З першого жовтня до першого січня тривав цей експеримент. Пілотний проект не призвів до інфляції і здорожчання продуктів. Відтак чиновники сподіваються, що нововведення буде виправданим.

«Вважаю, що державне регулювання цін – це традиція пострадянських країн. Якщо ми йдемо до Європи, то цієї традиції не повинно бути. Важливо, щоб ціни відповідали якості продукції. Ми займаємося хлібобулочними виробами. Мушу сказати, що вони трохи подорожчали, порівняно з минулим роком. Але для цього є ряд об’єктивних факторів, зокрема – собівартість виробництва», – відзначив підприємець Іван Бойко.

Отож, з першого липня виробники не будуть змушені декларувати ціни на продовольчу продукцію й обґрунтовувати необхідність змін. Як це позначиться на ринку, побачимо згодом.

Софія Романська